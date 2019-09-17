Липецкая область стала лидером в реализации проекта «Чистая вода»

На территории 83 регионов России – за исключением городов федерального значения Москва и Санкт Петербург – продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». Согласно ему, к 2024 году доля населения России, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составит почти 91%, а доля городского населения – 99 %.

Первый запуск в эксплуатацию новых сетей водоснабжения состоялся совместно с представителями Минстроя России 17 сентября в селе Пригородка Усманского района Липецкой области. Там проживают 393 человека, которые получали воду из трёх скважин. При этом её качество не отвечало требованиям СанПиН: в воде было повышенное содержание железа.

Построенный водопровод позволит обеспечить всех жителей села не только качественной питьевой водой, он также предназначен для хозяйственного и противопожарного водоснабжения. До запуска новых сетей в воде отмечалось повышенное содержание железа, и она не отвечала санитарным нормам.

«Сегодня в Липецкой области мы дали старт фактической реализации проекта «Чистая вода». Новый водопровод появился в небольшом селе, но мы не разделяем объекты на большие и маленькие, значимые и не значимые. Все мероприятия, которые выполняются по проекту, только в комплексе позволят достичь масштабных целей нацпроекта и обеспечить качественной питьевой жителей страны, особенно в сельских территорий», - подчеркнул глава Минстроя России Владимир Якушев.



Следующий этап включает реконструкцию водозабора в райцентре Усмани в 2023 году. Планируется увеличить его мощность с 6 до 8,5 тыс. куб.м/сутки, а также установить станцию очистки от железа и обеззараживания. Стоимость проекта составляет 34,5 млн. руб.

Кроме того, завершена реконструкция водозабора в районном центре Красное, который расположен в 70 километрах от Липецка. Стоимость этого проекта оценивается в 15 млн руб. В этом населенном пункте Краснинского района проживают 3830 человек. Водоснабжение осуществляется из трёх скважин. После оценки качества подземных вод выяснилось, что микробиологические анализы в 50% проб не соответствовали СанПиН. В связи с этим специалисты разработали проект реконструкции водозабора. Он предусматривает увеличение мощности и установку станции по обеззараживанию воды.

В частности, в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Красном возведена новая водонапорная башня, смонтировано технологическое оборудование и три павильона с оборудованием по обеззараживанию, а также произведена замена 14 железобетонных секций забора, демонтирована старая водонапорная башня и благоустроена территория.

Всего на реализацию проекта за 6 лет в Липецкой области будет направлено более 630 млн рублей, что позволить построить, реконструировать и модернизировать 21 объект и улучшить качество водоснабжения для 55 тысяч жителей региона.



«Мы проанализировали все региональные программы, которые были приняты в субъектах и теперь организовываем работу по инспектированию и сопровождению проектов», - добавил заместитель министра Максим Егоров, руководитель федерального проекта «Чистая вода».



Ранее НСН писала, что Минстрой России совместно с Минприроды и Роспотребнадзором провел анализ региональных программ, направленных на достижение целей проекта «Чистая вода». После проведенного мониторинга, который завершился в июле, будет принято решение о выделении регионам федеральных средств на софинансирование в рамках реализации этой программы.



