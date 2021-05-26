Ликвидатору Чернобыльской аварии поможет только суд

Только в судебном порядке ликвидатор чернобыльской аварии сможет восстановить свое удостоверение, дающее право на льготы. К такому выводу пришли уполномоченные ведомства, изучив все документы.

О проблемах, с которым столкнулся ликвидатор аварии на ЧАЭС «Кривая линия» подробно рассказывала некоторое время назад. Житель Московской области Валерий Андрющенко, обратившийся в «Кривую линию НСН», несколько лет не может получить дубликат удостоверения, которое было утеряно при переезде из Казахстана в Российскую Федерацию. Журналисты НСН предприняли попытку преодолеть бюрократический барьер, но дело оказалось совершенно в другом.

Чиновники Минтруда России и Министерства социальной защиты Московской области провели проверки по запросам «Кривой линии». Как следует из ответов, порядок получения удостоверения или его дубликата строго регламентирован. Для этого требуется ряд документов, в том числе запись в военном билете. Но, к сожалению, с этим возникла проблема. Запись присутствует, но не соответствует действовавшим на тот момент требованиям. Выходом из ситуации могло быть направление запроса в военную часть, в которой проходил службу Валерий. Только это воинское соединение после распада СССР находится на территории Украины.

Как стало известно НСН, местное управления соцзащиты направляло в свое время запрос в Министерство обороны Украины. Однако ответ пришел отрицательный. В нем говорилось о том, что указанная воинская часть участия в ликвидации аварии не принимала и сведения об откомандировании Валерия Андрющенко отсутствуют. Именно этот ответ и стал основным препятствием для выдачи дубликата удостоверения.

Поэтому единственным способом решить проблему остается только суд. Только этот орган может принять решение о выдаче документа, основываясь на «косвенных подтверждениях участия в работах по ликвидации аварии в отсутствие отдельных документальных подтверждений».

Валерий Андрющенко воспринял вердикт с олимпийским спокойствием. «Я и не рассчитывал на другой ответ со стороны Украины, - сказал он в беседе с корреспондентом НСН. - Дело в том, что нас, молодых пацанов, отправляли из части в дивизию по 2-3 человека. И потом уже без всяких приказов командировали в зону отчуждения».

«Ну, в суд – значит в суд. Теперь я, по крайней мере, знаю куда обращаться. Спасибо «Кривой линии» за помощь и участие» - подытожил «чернобылец».