Ликвидатору Чернобыльской аварии поможет только суд
«Кривая линия» разбиралась с проблемой получения дубликата удостоверения ликвидатора аварии на ЧАЭС.
Только в судебном порядке ликвидатор чернобыльской аварии сможет восстановить свое удостоверение, дающее право на льготы. К такому выводу пришли уполномоченные ведомства, изучив все документы.
О проблемах, с которым столкнулся ликвидатор аварии на ЧАЭС «Кривая линия» подробно рассказывала некоторое время назад. Житель Московской области Валерий Андрющенко, обратившийся в «Кривую линию НСН», несколько лет не может получить дубликат удостоверения, которое было утеряно при переезде из Казахстана в Российскую Федерацию. Журналисты НСН предприняли попытку преодолеть бюрократический барьер, но дело оказалось совершенно в другом.
Чиновники Минтруда России и Министерства социальной защиты Московской области провели проверки по запросам «Кривой линии». Как следует из ответов, порядок получения удостоверения или его дубликата строго регламентирован. Для этого требуется ряд документов, в том числе запись в военном билете. Но, к сожалению, с этим возникла проблема. Запись присутствует, но не соответствует действовавшим на тот момент требованиям. Выходом из ситуации могло быть направление запроса в военную часть, в которой проходил службу Валерий. Только это воинское соединение после распада СССР находится на территории Украины.
Как стало известно НСН, местное управления соцзащиты направляло в свое время запрос в Министерство обороны Украины. Однако ответ пришел отрицательный. В нем говорилось о том, что указанная воинская часть участия в ликвидации аварии не принимала и сведения об откомандировании Валерия Андрющенко отсутствуют. Именно этот ответ и стал основным препятствием для выдачи дубликата удостоверения.
Поэтому единственным способом решить проблему остается только суд. Только этот орган может принять решение о выдаче документа, основываясь на «косвенных подтверждениях участия в работах по ликвидации аварии в отсутствие отдельных документальных подтверждений».
Валерий Андрющенко воспринял вердикт с олимпийским спокойствием. «Я и не рассчитывал на другой ответ со стороны Украины, - сказал он в беседе с корреспондентом НСН. - Дело в том, что нас, молодых пацанов, отправляли из части в дивизию по 2-3 человека. И потом уже без всяких приказов командировали в зону отчуждения».
«Ну, в суд – значит в суд. Теперь я, по крайней мере, знаю куда обращаться. Спасибо «Кривой линии» за помощь и участие» - подытожил «чернобылец».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- «Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»
- Власти Подмосковья выплатят компенсации 4 тысячам обманутых дольщиков
- Польша запретила самолетам авиакомпаний Белоруссии входить в свое воздушное пространство
- Начинающих бизнесменов предостерегли от контактов с «жуликами» из интернета
- Путин: Уровень занятости в России нужно увеличить
- Риелторы объявили о завершении «лихорадки» на рынке подмосковной недвижимости
- СМИ: Санкции Евросоюза могут затронуть экспорт белорусского калия
- Музыкальный критик: «Моргенштерн - не артист, но затыкать ему рот не надо!»
- Элджея поймали за рулем пьяным
- Адвокат задержанной в Минске россиянки не смог встретиться с ней в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru