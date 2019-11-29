«Лидеры России» дали старт предновогодней акции «Ёлка желаний»
Старт предновогодней акции «Ёлка желаний» дали в Москве победители конкурса «Лидеры России».
Напомним, в рамках акции в столице устанавливаются ёлки с записками заветных желаний детей, чьи родители имеют доход ниже прожиточного минимума, не имеющих попечителей, а также детей пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Победители «Лидеров России» сняли с ёлки около 200 желаний, чтобы исполнить их для ребят. Всего планируется выполнить 2000 желаний в период с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020.
Отметим, что свои желания ребята могут оставить до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф. Исполнить мечту ребёнка может любой желающий. Для этого нужно сорвать записку с ёлки, расположенной в одной из госорганизаций, таких как администрация президента РФ, правительство РФ, Госдума РФ, Совет федерации РФ, мэрия Москвы, ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, госкорпорация «Роскосмос», госкорпорация «Росатом» и другие.
Добавим, что в прошлом году в аналогичной акции принял участие глава государства Владимир Путин. Он исполнил пять желаний детей.
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