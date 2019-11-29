«Лидеры России» дали старт предновогодней акции «Ёлка желаний»

Отметим, что свои желания ребята могут оставить до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф. Исполнить мечту ребёнка может любой желающий. Для этого нужно сорвать записку с ёлки, расположенной в одной из госорганизаций, таких как администрация президента РФ, правительство РФ, Госдума РФ, Совет федерации РФ, мэрия Москвы, ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, госкорпорация «Роскосмос», госкорпорация «Росатом» и другие.

Добавим, что в прошлом году в аналогичной акции принял участие глава государства Владимир Путин. Он исполнил пять желаний детей.

