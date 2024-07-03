«Лето в Москве»: какие мероприятия пройдут на столичных набережных

Целый ряд площадок приглашают москвичей и гостей российской столицы принять участие в масштабном фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!». Так, на ВДНХ 20 июня в 18:00 состоится мастер-класс «Песочный город» - участникам предложат и помогут создать картины из цветного песка. 23 июня пройдёт мастер-класс по раскрашиванию панам «Лето в шляпе». В 16:00 все желающие приглашаются на программу «Каникулы в городе».

В Зеленограде 23 июня на набережной Большого городского пруда в 16 часов стартует танцевальный флешмоб. Тем же вечером на набережной состоится концерт «Летние голоса». На Краснопресненской набережной в этот день в полдень начнется флешмоб «Вместе веселей». С 16 часов гостей приглашают на DJ-вечеринку.

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На Крымской набережной у парка «Музеон» 20 июня в 10:00 будет организован мастер-класс по изготовлению значка с рисунком. С 16:00 до 18:00 состоится занятие спортивного кружка Парка Горького. 21 июня в 10:00 будет организована тренировка по миофасциальному расслаблению.

На набережной Южного речного вокзала 23 июня с двух часов дня проведут творческий мастер-класс «Летняя флористика» - участников научат составлять букеты. Затем всех желающих пригласят на мастер-классе «Течение Москвы-реки». В шесть часов вечера начнется дискотека.

Целая серия мероприятий в ближайшие дни запланирована в «Лужниках». С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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Фото: go.mos.ru
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