Лепса обвинили в пропаганде асоциального поведения

Он просит суд взыскать с певца 10 миллионов рублей в свою пользу за асоциальное поведение в роликах на YouTube, где Лепс постоянно ругается матом.

По словам истца, такими действиями ему был причинен существенный моральный вред.

В своем заявлении мужчина также обращает внимание на то, что благодаря нецензурным выражениям Лепс извлекает прибыль.

Ранее стало известно, что концерт Григория Лепса в Киргизии отменили, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

