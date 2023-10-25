Лепса обвинили в пропаганде асоциального поведения
С иском к певцу Григорию Лепсу в Хамовнический суд Москвы обратился лидер религиозной группы «Братство Морозов – Златоуст», сообщает РИА Новости.
Он просит суд взыскать с певца 10 миллионов рублей в свою пользу за асоциальное поведение в роликах на YouTube, где Лепс постоянно ругается матом.
По словам истца, такими действиями ему был причинен существенный моральный вред.
В своем заявлении мужчина также обращает внимание на то, что благодаря нецензурным выражениям Лепс извлекает прибыль.
Ранее стало известно, что концерт Григория Лепса в Киргизии отменили, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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