Лепса обвинили в пропаганде асоциального поведения

С иском к певцу Григорию Лепсу в Хамовнический суд Москвы обратился лидер религиозной группы «Братство Морозов – Златоуст», сообщает РИА Новости.

В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса

Он просит суд взыскать с певца 10 миллионов рублей в свою пользу за асоциальное поведение в роликах на YouTube, где Лепс постоянно ругается матом.

По словам истца, такими действиями ему был причинен существенный моральный вред.

В своем заявлении мужчина также обращает внимание на то, что благодаря нецензурным выражениям Лепс извлекает прибыль.

Ранее стало известно, что концерт Григория Лепса в Киргизии отменили, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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