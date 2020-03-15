Леди Гага устроила «самокарантин» из-за коронавируса

Американская исполнительница Леди Гага приняла решение уйти в самоизоляцию, о чем сообщила в своем Instagram.

Она объяснила свое решение результатом консультаций с врачами и учеными.

«Самое полезное, что мы можем сделать — это устроить самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и большими компаниями», — считает Леди Гага.

Артистка написала, что ей хочется встретиться с родными, но она не будет этого делать ради их безопасности, дополняет Газета.ru.

Ранее профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН, комментируя инфрмацию ВОЗ о сложности выявления эпидемии COVID-19 в Италии, раскритиковал западную систему здравоохранения.

«И Евросоюз, и США, и некоторые другие страны сейчас запаниковали, потому что их системы безопасности и здравоохранения не могут функционировать в режиме чрезвычайной ситуации. Не могут это делать достаточно эффективно», - заявил эксперт.

