Леди Гага устроила «самокарантин» из-за коронавируса
Американская исполнительница Леди Гага приняла решение уйти в самоизоляцию, о чем сообщила в своем Instagram.
Она объяснила свое решение результатом консультаций с врачами и учеными.
«Самое полезное, что мы можем сделать — это устроить самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и большими компаниями», — считает Леди Гага.
Артистка написала, что ей хочется встретиться с родными, но она не будет этого делать ради их безопасности, дополняет Газета.ru.
Ранее профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН, комментируя инфрмацию ВОЗ о сложности выявления эпидемии COVID-19 в Италии, раскритиковал западную систему здравоохранения.
«И Евросоюз, и США, и некоторые другие страны сейчас запаниковали, потому что их системы безопасности и здравоохранения не могут функционировать в режиме чрезвычайной ситуации. Не могут это делать достаточно эффективно», - заявил эксперт.
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