Лебедев возмутился решением Зеленского о введении против него санкций

Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что всего ограничительные меры были введены против 24 юридических и 54 физических лиц из России. «За каким... я оказался в санкционном списке — абсолютно непонятно», — возмутился дизайнер.

По его словам, все остальные в санкционном списке судьи», в том числе судьи Верховного суда России.

Лебедев считает, что Зеленский занимается бессмысленными вещами и «банит» российских блогеров «вместо того, чтобы заниматься нормальным развитием страны, избавиться от войны и делать какие-то хорошие позитивные дела».

Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц в январе текущего года. Среди россиян, попавших под санкции, дизайнер Артемий Лебедев, экс-генпрокурор РФ Юрий Чайка, среди компаний - Ленпромтранспроект, Страховой бизнес-группы, Геоземстрой.

