Lada Vesta вернулась на конвейер

Производство Lada Vesta NG стартовало 3 марта в Тольятти. Сюда оно было перенесено из Ижевска. Об этом сообщило издание РБК.

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У новой модели изменили дизайн фонарей, фар и пластикового обвеса. Кроме того, появились значительные изменения в интерьере салона. В сборке автомобиля задействованы около 600 новых компонентов и деталей.

Предполагается, что обновленная Lada Vesta NG появится в продаже в мае 2023 года.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что цены на продукцию завода вырастут примерно на 2% с 1 марта. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
ТЕГИ:ПродажаПроизводствоАвтомобили"автоваз"
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