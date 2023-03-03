Lada Vesta вернулась на конвейер
Производство Lada Vesta NG стартовало 3 марта в Тольятти. Сюда оно было перенесено из Ижевска. Об этом сообщило издание РБК.
У новой модели изменили дизайн фонарей, фар и пластикового обвеса. Кроме того, появились значительные изменения в интерьере салона. В сборке автомобиля задействованы около 600 новых компонентов и деталей.
Предполагается, что обновленная Lada Vesta NG появится в продаже в мае 2023 года.
Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что цены на продукцию завода вырастут примерно на 2% с 1 марта. Об этом сообщило агентство НСН.
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