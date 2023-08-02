Квачков поделился ожиданиями от заседания суда 15 августа
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков прокомментировал предстоящее заседание суда по делу о дискредитации армии.
Заседание в Тверском районном суде пройдет 15 августа. Квачков подтвердил возбуждение против него административного дела о дискредитации армии.
«Будем судиться, да. Что еще сказать? Я ничего не жду, никаких ожиданий нет», - сказал Квачков в беседе с изданием «Газета.ru».
Мещанский суд Москвы 21 июля отправил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова под стражу до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
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