Квачков поделился ожиданиями от заседания суда 15 августа

Заседание в Тверском районном суде пройдет 15 августа. Квачков подтвердил возбуждение против него административного дела о дискредитации армии.

«Будем судиться, да. Что еще сказать? Я ничего не жду, никаких ожиданий нет», - сказал Квачков в беседе с изданием «Газета.ru».

Мещанский суд Москвы 21 июля отправил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова под стражу до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

