Кушанашвили записал гневное видеообращение после сообщений о госпитализации

Он призвал «похоронить всех» распространяющих непроверенные сведения. «Вы *** [устанете] раньше, чем я заболею. Я всех похороню — тех, кто распространяет грязные слухи», — заявил Кушанашвили. В видеоролике он использовал ненормативную лексику.

«Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить», — указал он.

Ранее в Telegram-канале телеведущего появилась информация, что состояние Кушанашвили стабилизировалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

