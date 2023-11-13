Кушанашвили записал гневное видеообращение после сообщений о госпитализации
Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили после информации о госпитализации с сердечным приступом записал эмоциональное видеобращение.
Он призвал «похоронить всех» распространяющих непроверенные сведения. «Вы *** [устанете] раньше, чем я заболею. Я всех похороню — тех, кто распространяет грязные слухи», — заявил Кушанашвили. В видеоролике он использовал ненормативную лексику.
«Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить», — указал он.
Ранее в Telegram-канале телеведущего появилась информация, что состояние Кушанашвили стабилизировалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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