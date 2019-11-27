Курганских чиновников заставили вырезать снежинки к Новому году по шаблону

27 ноября 201918:51

В Кургане местные чиновники получили чёткие инструкции, объясняющие как должны выглядеть украшения к Новому году в муниципальных учреждениях, пишет Ura.ru.

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Как рассказала изданию жительница города, в поликлинике она услышала разговор двух сотрудниц, которые обсуждали оформление кабинетов и коридора к Новому году. По словам одной из них, «снежинки на окнах должны быть вырезаны по единому шаблону», который наглядно изображён в инструкции. «В кабинетах оформление может быть любым, но в коридоре — снежинки только установленной формы», — процитировала часть разговора женщина.

Отметим, что в пресс-службе города редакции подтвердили, что на сайте мэрии есть рекомендации к оформлению муниципальных учреждений, а также бизнес-структур. «Если вы захотите оформить свою квартиру, можете сами попробовать вырезать снежинки», — заметили в администрации.

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ФОТО: pxhere.com
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