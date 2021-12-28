Кураев напомнил ведьме, что она прокляла Лукашенко

Богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в пресс-центре НСН напомнил о проклятии Алены Полынь в адрес белорусского президента.

«Вы позволяете себе проклинать других людей, например, Александра Лукашенко. Перед нами ментальный убийца, это человек, который разрешает себе убивать других людей, с помощью заклинаний. Я говорю о вашей бессовестности. Этот человек подонок и убийца», - заявил он.

Ранее богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в пресс-центре НСН рассказал, откуда появилась инквизиция и к чему привела.

