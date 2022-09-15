«Кривая линия НСН» возвращается к работе

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» представляет новый сезон своего самого популярного социального проекта «Кривая линия», который помогает людям в решении актуальных и сложных житейских вопросов.

За несколько дней после объявления о скором возвращении в эфир «Кривой линии НСН» на почту уже поступило более 20 заявок. Вот некоторые из них:

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«Жители Новой Москвы пожаловались «Кривой линии НСН», что застройщик «Десна Лэнд» не сдает жилой комплекс уже 4 года. По словам местных жителей, ЖК построен, но его не сдают в связи с нарушениями по документам. Застройщик не выходит на связь, органы власти пишут под копирку отписки, а более 140 семей платят ипотеку, вынуждены снимать квартиры и не могут получить своё законное жильё. Отчаявшиеся жители даже предпринимали попытку организовать пикеты на Калужском шоссе…»

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На «Кривую линию НСН» поступило письмо из Солнечногорского района. Разгневанные жители пожаловались, что обещанный местными властями ремонт школы не успеет закончиться к 1 сентября. В обращении люди прикрепили фотографии учебного заведения, в котором явно заметны отставания в графике ремонта. «Скажите, как наши дети должны там учиться? Вы что, хотите, чтобы школа рухнула на наших детей????» - так пишут возмущенные жители Андреевки и просят «Кривую Линию НСН» помочь им обратить внимание ответственных лиц к данной проблеме»

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Напомним, прошлый сезон «Кривой линии» собрал более 700 обращений со всех уголков страны!! В редакцию поступало более 50 заявок в неделю! За каждой из них стояла чья-то боль:

Многие обращения носили коллективный характер, иногда касались целых населенных пунктов, а значит, число людей, которым мы помогли, исчисляется тысячами, ведь «Кривую линию» слушают более 100 городов вещания НСН.

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Отправить заявку и пожаловаться в «Кривую линию» от НСН можно в любое удобное для вас время. Для обращения нужно перейти в раздел «Кривая линия» на сайте НСН-точка-ФМ и как можно подробнее описать свою проблему, используя предложенную на странице форму.

Журналисты информационного агентства тщательно изучат вашу жалобу. Самые интересные, сложные и актуальные проблемы будут преданы огласке на сайте НСН, а также в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕ Радио», ROCK FM, радио JAZZ и «Радио родных дорог», на волнах которых ежедневно выходят новостные выпуски НСН. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек!

По самым актуальным темам редакция подготовит официальный запрос в соответствующие органы и расскажет о решении проблемы. «Кривая линия» возвращается! Мы вам поможем!!!

