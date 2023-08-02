Кремль: выдача оружия в Белгородской области строго контролируется

Оружие для добровольцев территориальной обороны в Белгородской области выдается исходя из текущей обстановки в регионе и в полном соответствии с законодательством РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, выдача оружия сейчас в пограничной области необходима из-за постоянных атак и нападений украинских вооруженных формирований.

Представитель Кремля также подчеркнул, что нет сомнений в том, что все механизмы контроля предусмотрены, чтобы это оружие не перешло ни в те руки.

Ранее губернатор Белгородской области Геннадий Гладков заявил, что часть батальонов теробороны получат оружие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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