Кремль: выдача оружия в Белгородской области строго контролируется

Приёмные отделения в 11 московских больницах полностью реконструируют Более 80% жилых домов в Москве подготовили к отопительному сезону Город выставил на торги семь участков под строительство частных домов За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов В день ВДВ в центре Москвы состоялся крестный ход и молебен о стране и воинах