Кремль: выдача оружия в Белгородской области строго контролируется
Оружие для добровольцев территориальной обороны в Белгородской области выдается исходя из текущей обстановки в регионе и в полном соответствии с законодательством РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, выдача оружия сейчас в пограничной области необходима из-за постоянных атак и нападений украинских вооруженных формирований.
Представитель Кремля также подчеркнул, что нет сомнений в том, что все механизмы контроля предусмотрены, чтобы это оружие не перешло ни в те руки.
Ранее губернатор Белгородской области Геннадий Гладков заявил, что часть батальонов теробороны получат оружие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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