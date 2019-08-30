Кремль пригласил генсека ООН на 75-летие Победы
30 августа23:29
Москва пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на празднование 75-летия Победы в российской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.
Приглашение Гутерришу уже было выслано, отмечает агентство. Праздник состоится 9 мая 2020 года в Москве.
Ранее стало известно, что Россия собирается направить президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-й годовщины.
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