Кремль пригласил генсека ООН на 75-летие Победы

Москва пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на празднование 75-летия Победы в российской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Приглашение Гутерришу уже было выслано, отмечает агентство. Праздник состоится 9 мая 2020 года в Москве.

Ранее стало известно, что Россия собирается направить президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-й годовщины.



