Кравцов: Средний балл ЕГЭ по профильной математике вырос на семь баллов

По его словам, средний балл существенно увеличился. Кравцов отметил, что средний балл по физике составляет 55 баллов.

Кроме того, министр рассказал, что часть школьников «перешли» от ЕГЭ по физике и стали сдавать информатику, потому что в России стали развиваться информационные технологии.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что глобальных изменений в ЕГЭ не планируется, передает «Радиоточка НСН».

