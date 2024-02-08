Кравцов: Средний балл ЕГЭ по профильной математике вырос на семь баллов

Средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике увеличился с 49 до 56 баллов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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По его словам, средний балл существенно увеличился. Кравцов отметил, что средний балл по физике составляет 55 баллов.

Кроме того, министр рассказал, что часть школьников «перешли» от ЕГЭ по физике и стали сдавать информатику, потому что в России стали развиваться информационные технологии.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что глобальных изменений в ЕГЭ не планируется, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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