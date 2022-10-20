Кравцов: регионы «среднего уровня реагирования» сами определят форму обучения в школах

Регионам, в которых объявлен «средний уровень реагирования», предоставлена возможность самостоятельно решать, как будет организовано обучение в школах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, эти вопросы регулируются главами субъектов РФ.