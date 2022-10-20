Кравцов: регионы «среднего уровня реагирования» сами определят форму обучения в школах
Регионам, в которых объявлен «средний уровень реагирования», предоставлена возможность самостоятельно решать, как будет организовано обучение в школах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает «Интерфакс».
По его словам, эти вопросы регулируются главами субъектов РФ.
«Для нас, прежде всего, важна безопасность школьников», — подчеркнул глава Минпросвещения.
Ранее в Крыму и других граничащих с Украиной регионах президент РФ Владимир Путин ввел «средний уровень реагирования», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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