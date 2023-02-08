Кравцов: раздел о фейках дополнит курс информатики в российских школах
Раздел об определении фейков может быть включен в обучение информатике в российских школах. Об этом заявил глава Минпросвящения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
По его словам, в настоящее время множество фейков генерируется, особенно иностранными государствами.
«Очень важно, чтобы ребята могли понимать и отличить реальность от придуманных каких-то историй» — подчеркнул министр.
Он также добавил, что современные достижения науки и технологии будут включены в ряд школьных научно-естественных предметов.
Ранее, как сообщала НСН, Кравцов рассказал, что учебник с темой спецоперации может появиться в школах в следующем году.
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