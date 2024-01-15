Кравцов пообещал Путину решить проблемы с кадрами в образовании

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в стране «чуть-чуть увеличилось» число учителей русского языка, логопедов и дефектологов, сообщает РИА Новости.





На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что в настоящее время педагогическое образование в России стало вторым по популярности.

«В педагогические вузы министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений... В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году – второе», - сказал министр.

Кравцов добавил, что кадровые проблемы в образовании будут решены, в школах уже работают более 50 тысяч студентов.

Ранее глава Минпросвещения рассказал президенту РФ, что вторая смена есть только в 15% российских школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».