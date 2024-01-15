Кравцов пообещал Путину решить проблемы с кадрами в образовании
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в стране «чуть-чуть увеличилось» число учителей русского языка, логопедов и дефектологов, сообщает РИА Новости.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что в настоящее время педагогическое образование в России стало вторым по популярности.
«В педагогические вузы министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений... В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году – второе», - сказал министр.
Кравцов добавил, что кадровые проблемы в образовании будут решены, в школах уже работают более 50 тысяч студентов.
Ранее глава Минпросвещения рассказал президенту РФ, что вторая смена есть только в 15% российских школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru