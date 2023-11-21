Кравцов: Переводить школы на дистант из-за COVID-19 не планируется

По его словам, в регионах, где будет фиксироваться рост случаев заболеваения, будут приниматься соответствующие меры.

«Массово – так вопрос не стоит. Масочный режим может быть точечно введён по решению регионального органа управления образованием», - заключил Кравцов.

Ранее в Федеральном оперативном штабе заявили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 38,4%, сообщает RT.

