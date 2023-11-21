Кравцов: Переводить школы на дистант из-за COVID-19 не планируется

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил об отсутствии планов по переводу школ на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в регионах, где будет фиксироваться рост случаев заболеваения, будут приниматься соответствующие меры.

«Массово – так вопрос не стоит. Масочный режим может быть точечно введён по решению регионального органа управления образованием», - заключил Кравцов.

Ранее в Федеральном оперативном штабе заявили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 38,4%, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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