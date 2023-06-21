Кравцов допустил переименование предмета ОБЖ

Министр уточнил, что обсуждается переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины». По его словам, курс нуждается в развитии с учетом текущих реалий.

«И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду», - рассказал Кравцов.

Президент России Владимир Путин поручил вернуть в школы уроки черчения в следующем году, напоминает «Радиоточка НСН».

