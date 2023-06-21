Кравцов допустил переименование предмета ОБЖ
Министерство просвещения России обсуждает возможность переименования предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
Министр уточнил, что обсуждается переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины». По его словам, курс нуждается в развитии с учетом текущих реалий.
«И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду», - рассказал Кравцов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru