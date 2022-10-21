Краснов: С началом спецоперации участились призывы к насилию

Краснов обратил внимание на «экстремистские действия», которые в последнее время все чаще представляют собой прямые призывы к насилию и особенно остро проявились с началом спецоперации.

Как отметил генпрокурор, противостоять экстремизму можно лишь в тесном взаимодействии. В России для этого уже принят ряд законодательных новелл и совершенствуется практика прокурорского надзора.

«Мы готовы делиться этим опытом, также как и внедрять белорусские практики», - подчеркнул Краснов.

