Краснов: С началом спецоперации участились призывы к насилию

Прямые призывы к насилию стали более заметными на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе заседания объединенной коллегии Генеральных прокуратур РФ и Белоруссии, сообщает пресс-служба ГП.

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Краснов обратил внимание на «экстремистские действия», которые в последнее время все чаще представляют собой прямые призывы к насилию и особенно остро проявились с началом спецоперации.

Как отметил генпрокурор, противостоять экстремизму можно лишь в тесном взаимодействии. В России для этого уже принят ряд законодательных новелл и совершенствуется практика прокурорского надзора.

«Мы готовы делиться этим опытом, также как и внедрять белорусские практики», - подчеркнул Краснов.

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
ТЕГИ:ЭкстремизмГенпрокурорГенпрокуратура
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