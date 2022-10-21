Краснов: С началом спецоперации участились призывы к насилию
Прямые призывы к насилию стали более заметными на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе заседания объединенной коллегии Генеральных прокуратур РФ и Белоруссии, сообщает пресс-служба ГП.
Краснов обратил внимание на «экстремистские действия», которые в последнее время все чаще представляют собой прямые призывы к насилию и особенно остро проявились с началом спецоперации.
Как отметил генпрокурор, противостоять экстремизму можно лишь в тесном взаимодействии. В России для этого уже принят ряд законодательных новелл и совершенствуется практика прокурорского надзора.
«Мы готовы делиться этим опытом, также как и внедрять белорусские практики», - подчеркнул Краснов.
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