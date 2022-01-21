Косметолог назвала простой способ избавиться от морщин
Тренер по омоложению, бьюти-нутрициолог Анна Кугук перечислила способы убрать морщины. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Сварите крепкий кофе, разлейте в формы и замораживайте. Летом используйте для ледяных кусочков клубничный или арбузный сок. Он великолепно подходит для покрова кожи и придает свежесть и тонус», — посоветовала Кугук.
Специалист отметила, что после протирания ледяными кусочками следует умыться прохладной водой.
Для сухой кожи эксперт рекомендовала использовать лед из сока тертого огурца, винограда или киви, разбавленного небольшим количеством талой воды. При этом к огуречный сок можно смешать с измельченным алоэ: такой лед хорошо питает и избавляет кожу от шелушения.
Кроме того, бьюти-специалист посоветовала обладателям нормальной кожи пользоваться льдом из настоя смеси ромашки, шалфея, сушеного шиповника. Для жирной кожи подойдут ледяные кубики из сока или цедры цитрусовых, которые можно разбавить талой водой или зеленым чаем с мятой в пропорции один к трем.
Также Кугук рассказала, что ледяные кубики из календулы помогут подсушить жирную кожу и избавиться от прыщей.
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