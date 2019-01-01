Концерт в честь 7-летия фонда Алферовой и Бероева «Я Есть!» пройдёт на ВДНХ

Благотворительный фонду поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», основанному актерами Егором Бероевым и Ксенией Алферовой, исполняется 7 лет. Фонд приглашает в воскресенье, 16 июня всех желающих с размахом отметить свой День рождения в Зеленом театре на ВДНХ! Гостей ждёт уже традиционный грандиозный концерт в стиле джем-сейшн с большим количеством импровизаций и теплой атмосферой. Вход свободный, начало в 19.30

Фонд «Я есть!» помогает детям с особенностями развития социализироваться в обществе и жить полноценной яркой жизнью. Как отмечают организаторы, только совместными усилиями можно в полной мере сделать так, чтобы дети с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими особенностями чувствовали себя своими в любом обществе. Девиз фонда: «Мы учимся жить вместе, и у нас получается».

Фонд совместно с Правительством Москвы проводит крупные городские праздники, объединяя по несколько тысяч людей. Огромную работу фонд ведет по реформированию системы жизнеустройства детей и взрослых с ментальными особенностями развития, в том числе проживающих в детских домах, интернатах и психоневрологических интернатах.

При поддержке столичных властей готовится к запуску проект фонда «Я Есть!» «Удивительный дом». Он станет альтернативой психоневрологическим интернатам для выпускников детских домов-интернатов. Это 14 квартир для детей с особенностями развития, в которых работают специалисты, и помогают детям научиться жить «по-взрослому». Детский Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» стал пилотной площадкой нового типа учреждений.

