Концерт «Би-2» отменили на востоке Казахстана из-за пожаров
Концерт рок-группы «Би-2» отменили в городе Семее в Абайской области Казахстана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городские власти.
Планировалось, что выступление коллектива состоится 21 июня, пишет RT.
«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области, концерт российской музыкальной группы "Би-2" ... отменяется», — отметили в местной администрации.
В резервате «Семей орманы» (Абайская область) с 8 июня продолжаются лесные пожары. Огонь охватил 60 тысяч га. В результате погибли 14 сотрудников Новошульбинского лесничества. Пожар локализовали 14 июня, полная его ликвидация может занять месяц.
Ранее в Казахстане отменили концерт российского певца Григория Лепса, пишет РИА ФАН. По данным СМИ, организаторы отказались от мероприятия, опасаясь санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru