Концерт «Би-2» отменили на востоке Казахстана из-за пожаров

«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области, концерт российской музыкальной группы "Би-2" ... отменяется», — отметили в местной администрации.

В резервате «Семей орманы» (Абайская область) с 8 июня продолжаются лесные пожары. Огонь охватил 60 тысяч га. В результате погибли 14 сотрудников Новошульбинского лесничества. Пожар локализовали 14 июня, полная его ликвидация может занять месяц.

Ранее в Казахстане отменили концерт российского певца Григория Лепса, пишет РИА ФАН. По данным СМИ, организаторы отказались от мероприятия, опасаясь санкций.

