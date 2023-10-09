Конкурс «ТЭФИ-Регион» откроется 9 октября в Кисловодске

В Кисловодске 9 октября состоится открытие Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион».

«ТЭФИ-Регион» - это телевизионный конкурс для региональных журналистов, который проходит с 2001 года. Конкурс проводится по 18 конкурсным номинациям.

В этом году в мероприятии принимает участие 501 работа. Жюри в лице руководителей различных телевизионных компаний будут изучать и оценивать каждую работу, заявленную на конкурс. Для участников и гостей «ТЭФИ-Регион» в Кисловодске будут организованы различные образовательные семинары, тренинги, презентации и многое другое.

Заключительный этап соревнования будет проходить в Волгограде с 18 по 21 ноября этого года. Церемония награждения победителей конкурса состоится 20 ноября.

Организатором конкурса выступил Фонд «Академия Российского телевидения» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

