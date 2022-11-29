Конкурс красоты среди коров прошел в Якутии
Фотоконкурс среди коров провели в Якутии. Победительнице – четырехмесячной телке по кличке Мичийэ – достался 40-литровый бидон, сообщает РИА Новости.
Конкурс проводился в четвертый раз. Организаторы собирали фотографии коров и быков, а затем путем народного голосования выбирали победителя. Кроме 40-литрового бидона победительнице вручили пластиковое короты для навоза.
«Люди активно голосовали за понравившуюся корову», - отметила художественный руководитель дома народного творчества "Аартык" имени А.С. Бродникова Евдокия Аржакова.
Она рассказала, что конкурс проводится с 2019 года, а в 2021 году организаторы хотели провести его на всероссийском уровне.
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