Конкурс красоты среди коров прошел в Якутии

Фотоконкурс среди коров провели в Якутии. Победительнице – четырехмесячной телке по кличке Мичийэ – достался 40-литровый бидон, сообщает РИА Новости.

Конкурс проводился в четвертый раз. Организаторы собирали фотографии коров и быков, а затем путем народного голосования выбирали победителя. Кроме 40-литрового бидона победительнице вручили пластиковое короты для навоза.

«Люди активно голосовали за понравившуюся корову», - отметила художественный руководитель дома народного творчества "Аартык" имени А.С. Бродникова Евдокия Аржакова.

Она рассказала, что конкурс проводится с 2019 года, а в 2021 году организаторы хотели провести его на всероссийском уровне.



