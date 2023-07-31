Конгресс Urban Health пройдет в Гостином Дворе в рамках Московского урбанфорума

III Международный конгресс Urban Health пройдет 2 и 3 августа в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что деловая программа будет включать в себя панельные дискуссий по таким тематическим направлениям, как, в частности, «Инфраструктура и строительство», «Здоровье и ЗОЖ», а также «Экология». По словам Раковой, в рамках Urban Health выступят свыше 150 спикеров и даже голосовой помощник Алиса.

Заммэра подчеркнула, что гости смогут узнать, трансформируется медицина Москвы, что такое зеленый девелопмент и многое другое.

