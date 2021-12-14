Конгресс «Молодые профессионалы» стартовал в Москве

Международный конгресс «Молодые профессионалы: кадровый потенциал экономики» начал свою работу, свыше 500 экспертов в павильоне на ВДНХ обсудили проблемные вопросы и ключевые проекты сферы среднего профессионального образования (СПО).

На пленарном заседании участников конгресса министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что движение «Молодые профессионалы» помогло вывести Россию в лидеры в сфере СПО на международной арене. Кравцов также рассказал о проекте «Профессионалитет», который стартует в 2022 году. Так, потенциальные работодатели, которые готовы инвестировать в развитие СПО, станут участниками проекта.