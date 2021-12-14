Конгресс «Молодые профессионалы» стартовал в Москве
Международный конгресс «Молодые профессионалы: кадровый потенциал экономики» начал свою работу, свыше 500 экспертов в павильоне на ВДНХ обсудили проблемные вопросы и ключевые проекты сферы среднего профессионального образования (СПО).
На пленарном заседании участников конгресса министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что движение «Молодые профессионалы» помогло вывести Россию в лидеры в сфере СПО на международной арене. Кравцов также рассказал о проекте «Профессионалитет», который стартует в 2022 году. Так, потенциальные работодатели, которые готовы инвестировать в развитие СПО, станут участниками проекта.
Как отметила руководитель института развития профессионального образования Наталия Золотарева, проект «Професссионалитет» через партнерство и гибкость предоставит новые возможности для дальнейшего развития системы образования.
В свою очередь директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и профессионального обучения министерства просвещения Виктор Неумывакин подчеркнул, что на сегодняшний день у СПО большая популярность. По его словам, 60% школьников выбирают для поступления именно учреждения системы среднего профессионального образования.
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