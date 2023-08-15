«Коммерсантъ»: Силовикам могут разрешить отключать гражданские сети связи

Издание ссылается на новый вариант стратегии развития связи до 2030 года, разработанной Минцифры. Правительство РФ внесло в документ инициативу о создании механизма совместного использования радиочастот силовиками и гражданскими операторами.

«В документе появилось предложение о создании механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром для развития мобильной связи с "возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями"», — отмечается в материале.

Частоты, предназначенные для совместного использования, получит организация-оператор техсредств, пишет Ura.ru.

По мнению экспертов, нововведения могут улучшить качество мобильной связи: в мирное время операторы связи смогут использовать диапазоны, занятые военными.

