«Коммерсантъ»: Силовикам могут разрешить отключать гражданские сети связи

Сотрудникам российских силовых структур могут предоставить право отключать гражданские сети связи при введении чрезвычайного положения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Издание ссылается на новый вариант стратегии развития связи до 2030 года, разработанной Минцифры. Правительство РФ внесло в документ инициативу о создании механизма совместного использования радиочастот силовиками и гражданскими операторами.

«В документе появилось предложение о создании механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром для развития мобильной связи с "возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями"», — отмечается в материале.

Частоты, предназначенные для совместного использования, получит организация-оператор техсредств, пишет Ura.ru.

По мнению экспертов, нововведения могут улучшить качество мобильной связи: в мирное время операторы связи смогут использовать диапазоны, занятые военными.

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ФОТО: РИА Новости
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