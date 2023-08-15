«Коммерсантъ»: Силовикам могут разрешить отключать гражданские сети связи
Сотрудникам российских силовых структур могут предоставить право отключать гражданские сети связи при введении чрезвычайного положения. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание ссылается на новый вариант стратегии развития связи до 2030 года, разработанной Минцифры. Правительство РФ внесло в документ инициативу о создании механизма совместного использования радиочастот силовиками и гражданскими операторами.
«В документе появилось предложение о создании механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром для развития мобильной связи с "возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями"», — отмечается в материале.
Частоты, предназначенные для совместного использования, получит организация-оператор техсредств, пишет Ura.ru.
По мнению экспертов, нововведения могут улучшить качество мобильной связи: в мирное время операторы связи смогут использовать диапазоны, занятые военными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru