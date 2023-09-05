«Коммерсантъ»: Против военного возбудили дело из-за визита в магазин с автоматом
Реутовский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела против лейтенанта-десантника Радика Айсина, который оказался под следствием после ночного визита в магазин с автоматом. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, инцидент произошел в феврале. В один из дней Айсина назначили дежурным по части. Параллельно лейтенант употреблял спиртные напитки. Мужчина приказал своему подчиненному вскрыть комнату хранения оружия и выдать военному закрепленный за ним автомат Ак-74м.
Вместе рядовым и ефрейтором в гражданском лейтенант, взяв незаряженное оружие, прошел через КПП, сел в автомобиль и поехал в круглосуточный магазин «Вкусняшка». На месте Айсин зашел в магазин с автоматом, попросил пива, обругал не ответившую ему продавщицу и щелкнул переключателем огня на оружии. Женщина расценила это как жест устрашения. Другие посетители магазина скрутили лейтенанта и передали его остававшимся в автомобиле товарищам.
Правоохранители возбудили дело против Айсина, которого обвинили в хулиганстве, незаконном ношении оружия, его хищении с использованием служебного положения. Размер нанесенного лейтенантом ущерба оценили в 39,1 тысячи рублей. При этом сам военный не признал вину.
Ранее военнослужащего из Челябинской области приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии за дезертирство, пишет Ura.ru. По данным следствия, в ноябре прошлого года мужчина не вернулся в часть из увольнения и скрывался от армии, снимая квартиры в Челябинске.
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