«Коммерсантъ»: МВД попросило доступ к электронным устройствам до разрешения суда

МВД России разработало поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым к необходимой для следственных действий информации приравняют любые сведения, передаваемые через интернет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Изменения предоставят сотрудникам МВД и ФСБ, проводящим оперативно-розыскные мероприятия, возможность исследования любой «информации, содержащейся в технологических системах ее передачи». Благодаря поправкам силовики смогут быстро и до получения судебного предписания установить удаленный доступ к данным дата-центров, облачных хранилищ, операторов связи и устройств россиян.

Эксперты отмечают, что возможные изменения позволят ускорить розыскные мероприятия, но в то же время могут привести к злоупотреблениям.

Ранее в МВД предложили дать полиции право замораживать операции по банковским счетам, вкладам и депозитам, если есть основания полагать, что они «использовались или предназначались для использования в преступной деятельности», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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