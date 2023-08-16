«Коммерсантъ»: МВД попросило доступ к электронным устройствам до разрешения суда

Изменения предоставят сотрудникам МВД и ФСБ, проводящим оперативно-розыскные мероприятия, возможность исследования любой «информации, содержащейся в технологических системах ее передачи». Благодаря поправкам силовики смогут быстро и до получения судебного предписания установить удаленный доступ к данным дата-центров, облачных хранилищ, операторов связи и устройств россиян.

Эксперты отмечают, что возможные изменения позволят ускорить розыскные мероприятия, но в то же время могут привести к злоупотреблениям.

Ранее в МВД предложили дать полиции право замораживать операции по банковским счетам, вкладам и депозитам, если есть основания полагать, что они «использовались или предназначались для использования в преступной деятельности», напоминает Ura.ru.

