Комитет Госдумы рекомендовал отложить рассмотрение проекта о QR-кодах на транспорте

По его словам, работа над документом продолжится с участием Минтранса и других ведомств и общественных организаций.

«Мы сняли с повестки дня рассмотрение на Совете Думы... будем предлагать... чтобы законопроект... не рассматривался в первом чтении», - подчеркнул депутат.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что законопроект о QR-кодах на транспорте не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан.