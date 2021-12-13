Комитет Госдумы рекомендовал отложить рассмотрение проекта о QR-кодах на транспорте

Председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв заявил, что законопроект о введении QR-кодов на авиарейсах и в поездах дальнего следования было рекомендовано снять с рассмотрения, сообщает ТАСС.

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По его словам, работа над документом продолжится с участием Минтранса и других ведомств и общественных организаций.

«Мы сняли с повестки дня рассмотрение на Совете Думы... будем предлагать... чтобы законопроект... не рассматривался в первом чтении», - подчеркнул депутат.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что законопроект о QR-кодах на транспорте не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ДепутатыЗаконопроектГосдумаQR-код
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