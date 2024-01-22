Комитет Госдумы поддержал проект о конфискации имущества за фейки об армии
Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России. Документ рекомендован к принятию в первом чтении, передаёт ТАСС.
Как объявил председатель комитета Павел Крашенинников, в среду, 24 января законопроект будет вынесен на голосование в ходе пленарного заседания Госдумы. Конфискацию имущества предлагается также ввести за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.
Аналогичную меру ответственности предлагается ввести за призывы к введению санкций, реабилитацию нацизма и нарушение ряда других статей Уголовного кодекса. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», инициативу одобрили ранее Генеральная прокуратура, Следственный комитет, министерство юстиции, другие ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru