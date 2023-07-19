Комитет Госдумы отклонил проект по длинным майским праздникам

Член комитета Михаил Тарасенко на заседании в среду, 19 июля, заявил, что оснований поддерживать законопроект нет, все заключения на него, в том числе профсоюзов, отрицательные. По мнению депутата, авторы инициативы не учли, что в зимние каникулы родители проводят время с детьми, передает РИА Новости.

Правительство на прошлой неделе также не поддержало законопроект о длинных выходных в первой половине мая.

