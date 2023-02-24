Командира «Ахмата» Алаудинова выписали из больницы после отравления

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом ЛНР Апты Алаудинов выписан из больницы. Об этом он сообщил ТАСС.

Командир «Ахмата» Алаудинов раскрыл детали своего отравления

Алаудинов рассказал, что продолжает восстановление. Командир «Ахмата» пообещал в скором времени вернуться в зону проведения СВО.

«Через несколько дней должен убыть на место службы и дальше работать во имя защиты интересов Отечества», - сказал заместитель командующего.

О попытке отравления командира «Ахмата» 13 февраля рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, 8 февраля Алаудинову доставили конверт с письмом, пропитанным токсичным веществом, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеЧечня
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