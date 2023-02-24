Командира «Ахмата» Алаудинова выписали из больницы после отравления
Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом ЛНР Апты Алаудинов выписан из больницы. Об этом он сообщил ТАСС.
Алаудинов рассказал, что продолжает восстановление. Командир «Ахмата» пообещал в скором времени вернуться в зону проведения СВО.
«Через несколько дней должен убыть на место службы и дальше работать во имя защиты интересов Отечества», - сказал заместитель командующего.
О попытке отравления командира «Ахмата» 13 февраля рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, 8 февраля Алаудинову доставили конверт с письмом, пропитанным токсичным веществом, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- Bloomberg: состояние богатейших россиян уменьшилось на $67 млрд из-за санкций
- Командира «Ахмата» Алаудинова выписали из больницы после отравления
- Зеленский объявил о подготовке к нападению на Крым
- На востоке Турции произошло новое землетрясение
- Пригожин объяснил свои слова про «сотни тысяч» погибающих на Украине
- Пушилин высказался против прекращения СВО без достижения целей
- Зеленский признался, что не знает о водной границе России и США
- Небензя: Россия не заинтересована в уничтожении Украины
- Госдеп выступил против немедленного прекращения огня на Украине
- ФОМ: деятельность Путина одобряют 81 процент россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru