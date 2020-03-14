Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар

Коллектив московского роддома №8 в столичный Депздрав с переоборудовать стационар для лечения пациентов с осложнениями после коронавируса. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что медики предложили инициативу перепрофилировать корпус на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

«Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Частым осложнением является пульмонологическая патология, в частности внебольничная пневмония», - сказано в официальном сообщении.