Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар
Коллектив московского роддома №8 в столичный Депздрав с переоборудовать стационар для лечения пациентов с осложнениями после коронавируса. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что медики предложили инициативу перепрофилировать корпус на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
«Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Частым осложнением является пульмонологическая патология, в частности внебольничная пневмония», - сказано в официальном сообщении.
В письме главврача медучреждения на имя руководителя департамента Алексея Хрипуна идет речь о том, что штат медицинского персонала будет усилен специалистами пульмонологами и терапевтами.
«Это вынужденная, временная мера, принятая на период, пока эпидемиологическая ситуация в городе не стабилизируется. Департамент здравоохранения подчеркивает, всем роженицам, находящимся до этого в родильном доме №8, оказана высококвалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Большинство пациенток были выписаны, остальные женщины переведены в ближайшие роддома в соответствии с их пожеланиями и выбором. Все они находятся под личным контролем главного акушера-гинеколога Москвы Антона Оленева», - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что на данный момент в учреждении свободны более 40% акушерских коек.
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