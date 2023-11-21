«Коллеги, примем к сведению?»: Какие фразы раздражают россиян в деловом общении

Так, примерно две трети опрошенных (67,3%) участвуют в онлайн-совещаниях как минимум трижды в день, однако при этом почти каждый пятый респондент (21%) недоволен тем, что организаторы не предоставляют развернутое описание встречи, а 19,5% участников опроса жалуются на то, что завещания назначаются руководством без предварительного согласования.

Чаще всего во время онлайн-совещаний их участникам мешают члены семьи и домашние питомцы (12% респондентов), ремонт у соседей (10,6% опрошенных), а также то, что участники позволяют себе перебивать друг друга (8,6%). Также 40% опрошенных не желают принимать участие в онлайн-встрече, если ее организатор не огласил тему заблаговременно, 29% желают смотреть ее в записи, а 32% не могут позволить себе онлайн-совещания из-за занятости.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, какие фразы больше всего не любят соотечественники в рамках делового общения. На первом месте оказалось слово «коллеги» (26% опрошенных), на втором — пожелание «доброго времени суток» (23% опрошенных), а 20% раздражают излишнее употребление англицизмов и пустые слова благодарности. Также не в почете у россиян фразы «просьба принять к сведению» (18,5%), «прошу рассмотреть вопрос» (15,6%), «это на минутку, это быстро» (12,4%), «надо было вчера» (11%).

Ранее опрос рекрутинговой платформы HeadHunter показал, что более половины российских работодателей решили повысить зарплаты сотрудников в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

