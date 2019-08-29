Коэффициент по мощности. СК предлагает изменить транспортный налог
Счетная палата выступила с предложением скорректировать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом. По информации ТАСС, инициатива предполагает расчет по мощности автомобиля и другим характеристикам, а не стоимости транспортного средства, как это делается сейчас.
На данный момент, коэффициент применяется относительно обладателей легковых автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей. Предложение вызвано недостатком поступлений в бюджеты регионов РФ от уплаты имущественных налогов.
Ренее в эфире НСН координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов рассказал, почему автовладельцам нужен переходный период перед введением штрафов по ОСАГО.
Вице-премьер Максим Акимов заявил о том, что с 2020 года автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие полисов ОСАГО. Сейчас автовладельцев только уведомляют об их отсутствии.
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