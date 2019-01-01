Кодекс этики использования данных в России представят осенью

Кодекс этики использования данных российскими компаниями будет представлен осенью этого года. Как пишет ТАСС, об этом заявили эксперты Ассоциации больших данных. Там пояснили, что этот инструмент направлен на создание в нашей стране честного и открытого рынка оборота big data. Отмечается, что кодекс этики будет открытым документом.

По словам исполнительного директора ассоциации Алексея Неймана, организация также работает над стратегией развития рынка больших данных. Он, по оценке экспертов, к 2024 году может дать прирост к текущему ВВП от 1 до 3% .

Добавим, поддержка развития в России технологий, основанных на обработке больших данных, является частью реализации федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика». Участниками ассоциации, в частности, являются «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, «Мегафон», а также Аналитический центр при правительстве России.

