Княжевская: Современный спортивный объект появится на востоке Москвы
Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более восьми тысяч квадратных метров за счет инвестора планируется возвести в районе Вешняки, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, комплекс планируют разместить в глубине жилой застройки. По мнению Княжеской, такие объекты стимулируют развитие физической культуры у жителей разных возрастов.
Предполагается, что максимальная высота строения не должна превышать 25 метров или четырех этажей.
Княжевская также уточнила, что инвестору, которого определят в ходе торгов, необходимо будет организовать дополнительный автомобильный проезд и благоустроить прилегающую к комплексу территорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru