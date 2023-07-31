Княжевская: Современный спортивный объект появится на востоке Москвы

По ее словам, комплекс планируют разместить в глубине жилой застройки. По мнению Княжеской, такие объекты стимулируют развитие физической культуры у жителей разных возрастов.

Предполагается, что максимальная высота строения не должна превышать 25 метров или четырех этажей.



Княжевская также уточнила, что инвестору, которого определят в ходе торгов, необходимо будет организовать дополнительный автомобильный проезд и благоустроить прилегающую к комплексу территорию.

