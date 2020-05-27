Книжный фестиваль «Красная площадь» может открыться 6 июня
Книжный фестиваль «Красная площадь» ориентировочно будет открыт 6 июня, проинформировал глава Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, в данный момент проводится согласование регламента книжного форума с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, передает ТАСС.
По словам Новикова, делается всё для того, чтобы книжная ярмарка на главной площади страны заработала в День русского языка 6 июня, когда на свет появился поэт Александр Пушкин. Об этом руководитель управления администрации главы государства рассказал на пленарном заседании онлайн-форума «Книжный мир в новой реальности».
Как подчеркнул Новиков, если всё получится согласовать, может сложиться уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на какие ограничения и запреты по коронавирусу, пройдёт на Красной площади, как и в предыдущие годы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru