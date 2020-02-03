КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса
Северная Корея с 3 февраля временно закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за угрозы распространения китайского коронавируса, сообщает ТАСС. Речь идет о поездах, следующих по маршруту Пхеньян-Москва и Пхеньян-Хабаровск. Кроме того, пассажирские вагоны, которые сейчас идут из российской столицы до станции Туманган (КНДР) по новым правилам уже не смогут пересечь границу, уточняет РЕН ТВ.
О сроках возобновления пассажирского железнодорожного сообщения пока ничего неизвестно. Это произойдет как только ситуация с эпидемией, вызванной новым типом коронавируса, стабилизируется, пишут «Известия».
По последним данным, число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до 361 человек, заражены 17 205 человек.
В России выявлены два больных гражданина Китая.
1 февраля президент России Владимир Путин дал поручение привлечь самолёты Воздушно-космических сил РФ к эвакуации россиян из районов Китая, зараженных коронавирусом.
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