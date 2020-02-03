КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

О сроках возобновления пассажирского железнодорожного сообщения пока ничего неизвестно. Это произойдет как только ситуация с эпидемией, вызванной новым типом коронавируса, стабилизируется, пишут «Известия».

По последним данным, число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до 361 человек, заражены 17 205 человек.

В России выявлены два больных гражданина Китая.

1 февраля президент России Владимир Путин дал поручение привлечь самолёты Воздушно-космических сил РФ к эвакуации россиян из районов Китая, зараженных коронавирусом.



