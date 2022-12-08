Кириенко заявил, что не знает об ограничениях для уехавших из России
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что не слышал об обсуждении введения каких-либо ограничений для россиян, которые уехали из страны в период частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.
«Ничего об этом не слышал», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведётся дискуссий на тему ограничений для покинувших Россию граждан и стимулах для их возвращения, сообщает RT.
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