Кириенко заявил, что не знает об ограничениях для уехавших из России

«Ничего об этом не слышал», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведётся дискуссий на тему ограничений для покинувших Россию граждан и стимулах для их возвращения, сообщает RT.