«КиноПоиск» оштрафовали на миллион рублей за фильмы с ЛГБТ-сценами
Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «КиноПоиск» за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами, сообщает РИА Новости.
В частности, речь идёт таких картинах, как «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь», которые показывали без необходимой по закону маркировки «18+».
Размер штрафа, который был назначен «КиноПоиску», составил один миллион рублей.
Ранее Мещанский суд Москвы назначил телеканалу ТВ-3 штраф в четыре млн рублей за демонстрацию информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru