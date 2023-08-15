«КиноПоиск» оштрафовали на миллион рублей за фильмы с ЛГБТ-сценами

В частности, речь идёт таких картинах, как «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь», которые показывали без необходимой по закону маркировки «18+».

Размер штрафа, который был назначен «КиноПоиску», составил один миллион рублей.

Ранее Мещанский суд Москвы назначил телеканалу ТВ-3 штраф в четыре млн рублей за демонстрацию информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

