Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак
Самой популярной в России породой собак стали немецкие шпицы. Как отмечает портал News.ru, ссылаясь на данные Российской кинологической федерации, именно этих четвероногих друзей человека в последние два года чаще всего заводили себе россияне. Кроме того, в тройку лидеров также попали чихуа-хуа и йоркширские терьеры.
По праву почётные места в этом списке, в частности, заняли немецкие овчарки, джек-рассел-терьеры, лабрадоры-ретриверы, среднеазиатские овчарки, а также хаски и французские бульдоги.
Ранее НСН сообщала, что кинологические подразделения МВД России будут постепенно отказываться от мелких пород собак и лабрадоров. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил начальник Центра кинологического обеспечения МВД полковник полиции Сергей Качкин. Полковник подчеркнул, что кинологам иногда приходится сталкиваться с вооруженными преступниками, поэтому очень важно, чтобы пес смог прийти на помощь хозяину. Животные мелких пород для этого подходят в меньшей степени. Что касается лабрадоров, то у этих собак агрессия является дисквалифицирующим фактором.
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