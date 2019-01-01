Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак

Самой популярной в России породой собак стали немецкие шпицы. Как отмечает портал News.ru, ссылаясь на данные Российской кинологической федерации, именно этих четвероногих друзей человека в последние два года чаще всего заводили себе россияне. Кроме того, в тройку лидеров также попали чихуа-хуа и йоркширские терьеры.

По праву почётные места в этом списке, в частности, заняли немецкие овчарки, джек-рассел-терьеры, лабрадоры-ретриверы, среднеазиатские овчарки, а также хаски и французские бульдоги.