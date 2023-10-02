Киев обвинил Маска в «российской пропаганде» из-за шутки о Зеленском
Украинский парламент в своих соцсетях обвинил американского бизнесмена Илона Маска в «распространении российской пропаганды».
Глава Tesla и SpaceX разместил на своей странице в соцсети X картинку «страдающего человека» с лицом президента Украины Владимира Зеленского, а в комментарии написал: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».
В ответ Верховная рада Украины разместила эту же картинку, но уже с лицом Маска и подписью: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не распространял российскую пропаганду».
«Тот случай, когда чувак хотел покорить космос, но что-то пошло не так», - написал на своей странице спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Ранее Европарламент внёс Маска в список претендентов на ежегодную премию имени академика Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая вручается за правозащитную деятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru