Киев обвинил Маска в «российской пропаганде» из-за шутки о Зеленском

Глава Tesla и SpaceX разместил на своей странице в соцсети X картинку «страдающего человека» с лицом президента Украины Владимира Зеленского, а в комментарии написал: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».

В ответ Верховная рада Украины разместила эту же картинку, но уже с лицом Маска и подписью: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не распространял российскую пропаганду».

«Тот случай, когда чувак хотел покорить космос, но что-то пошло не так», - написал на своей странице спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Ранее Европарламент внёс Маска в список претендентов на ежегодную премию имени академика Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая вручается за правозащитную деятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

