Каждый второй россиянин хотел бы изменить даты праздничных выходных
Почти каждый второй россиянин (46%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. 15% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха, следует из данных исследования Группы Ренессанс страхование и hh.ru.
Также 9% предлагают вместо праздников сделать один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, передает «Газета.Ru».
Ранее первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников. Парламентарий внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается дополнить соответствующей статьёй Трудовой кодекс РФ. Гусев отметил, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей, в первую очередь, для первоклассников, а также учеников начальных и средних классов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru