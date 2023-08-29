Каждый второй россиянин хотел бы изменить даты праздничных выходных

Почти каждый второй россиянин (46%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. 15% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха, следует из данных исследования Группы Ренессанс страхование и hh.ru.

Также 9% предлагают вместо праздников сделать один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, передает «Газета.Ru».