Каждый седьмой россиянин живет в квартире не более 30 кв. м

Каждый седьмой россиянин (14% опрошенных) живет в квартире не более 30 кв. м, показал опрос сервиса «Кредитный помощник».

Так, площадь квартиры большинства опрошенных не превышает 50 кв. м (34% живут в квартирах площадью 40-50 кв. м), 16% живут в квартирах 30-40 кв. м. При этом в целом граждане довольны тем, как выглядит их жилье (54% опрошенных сказали об этом), передает «Газета.Ru».

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Министерство строительства и ЖКХ предложило повысить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в России в первом полугодии 2024 года. Согласно проекту приказа, который опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов, предлагается утвердить норматив в размере 97 547 рублей, передает «Радиоточка НСН».

Также данным приказом предлагается утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по регионам РФ, на основе которых устанавливается размер социальных выплат гражданам.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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