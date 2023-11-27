Каждый седьмой россиянин живет в квартире не более 30 кв. м

Каждый седьмой россиянин (14% опрошенных) живет в квартире не более 30 кв. м, показал опрос сервиса «Кредитный помощник».

Так, площадь квартиры большинства опрошенных не превышает 50 кв. м (34% живут в квартирах площадью 40-50 кв. м), 16% живут в квартирах 30-40 кв. м. При этом в целом граждане довольны тем, как выглядит их жилье (54% опрошенных сказали об этом), передает «Газета.Ru».