Каждого пятого россиянина нервирует низкая зарплата

Главным источником стресса на работе россияне назвали коллег, сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Главным стрессовым фактором на работе 15 процентов россиян назвали руководство и его плохое отношение к подчиненным. Еще 14 процентов испытывают стресс от поведения коллег. Низкая зарплата нервирует каждого пятого работника.

«По 4 процента опрошенных испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач. Три процента работников испытывают стресс из-за перегрузки», - говорится в результатах опроса.

При этом отмечается, что за два года россияне стали реже жаловаться на начальство, но все равно этот показатель пока остается в топе.

