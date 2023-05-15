Каждого пятого россиянина нервирует низкая зарплата
Главным источником стресса на работе россияне назвали коллег, сообщает портал по поиску работы SuperJob.
Главным стрессовым фактором на работе 15 процентов россиян назвали руководство и его плохое отношение к подчиненным. Еще 14 процентов испытывают стресс от поведения коллег. Низкая зарплата нервирует каждого пятого работника.
«По 4 процента опрошенных испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач. Три процента работников испытывают стресс из-за перегрузки», - говорится в результатах опроса.
При этом отмечается, что за два года россияне стали реже жаловаться на начальство, но все равно этот показатель пока остается в топе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru